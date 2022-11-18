الامارات | شرطة الشارقة تضبط عصابة «الأدوات الحادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت شرطة الشارقة في القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (أفارقة)، تخصصوا في السرقة باستخدام أدوات حادة في جرائمهم.

وأكدت جاهزيتها للتصدي لأي أفعال أو سلوكيات تمس أمن وسلامة الإمارة، من خلال عمليات التفتيش والضبطيات المستمرة، مشيرة إلى أنها تمتلك كوادر من أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، ذات كفاءة وخبرة عاليتين في التعامل مع مختلف الظواهر الخطرة على المجتمع، وتتبع الجناة، والقبض عليهم بالسرعة الممكنة، وتسليمهم ليد العدالة.

وناشدت أفراد المجتمع التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ عند رصد أي تجاوزات.