الامارات | رجل يسرق 200 ألف درهم من امرأة أثناء انشغالها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل شخص إلى محل تجاري في عجمان ولاحظ عدم وجود أحد بالداخل فسرق حقيبة بداخلها 200 ألف درهم وفر هارباً، ونجحت شرطة عجمان في القبض على المتهم وإعادة الحقيبة وبداخلها المبلغ إلى صاحبتها خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة.

وقال رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، الرائد محمد خلفان الشعالي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من امرأة (آسيوية) صاحبة محل تجاري، أكدت قيام شخص مجهول بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ كبير أثناء انشغالها في مخزن ملحق بمحلها التجاري.

‏وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والتحريات والمباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبعد الاستماع إلى إفادة الشاكية أكدت أنها كانت موجودة داخل المخزن الملحق بالمحل، وعندما عادت إلى المتجر لاحظت أن حقيبتها التي كانت بجوار صندوق المحاسبة اختفت، وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل المتجر ولاحظ عدم وجود أحد بداخله، فتوجه إلى صندوق المحاسبة وشاهد حقيبة سوداء موجودة داخل خزانة، فالتقطها وفر هارباً.

‏وبالبحث والتحري تبين أن المتهم يحمل جنسية دولة إفريقية، وأنه توجه إلى إمارة الشارقة، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة الشارقة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المسروق كاملاً، ونجحت شرطة عجمان في إعادة المبلغ إلى صاحبة المحل خلال 24 ساعة، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجريمة وتم أخذ إفادته تمهيداً لإحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.