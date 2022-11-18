الامارات | 28 نوفمبر الجاري موعد إطلاق المستكشف راشد نحو القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد مركز محمد بن راشد للفضاء موعد إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر، ليكون يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقال إن توقيت إطلاق القمر سيكون الساعة 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن التاريخ والتوقيت لايزالان قابلين للتغيير، تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ في حالة الطقس أو أي ظروف أخرى.

ويأتي الإعلان بعد تأكيد موقع هبوط المستكشف راشد، في فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً، و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس، أو ما يعرف بـ«بحر البرد»، الواقعة أقصى شمال القمر، والتي تم اختيارها حفاظاً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة.

كما اختير موقع الهبوط مع أخذ حالات الطوارئ المتعددة في الاعتبار، إذ يمكن استخدامها اعتماداً على المتغيرات التي تحدث أثناء النقل، حيث يتحلى الموقع بالمواصفات الفنية والأهداف العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

وتعد «فوهة أطلس» موقعاً لم يسبق استكشافه من قبل أي من المركبات الفضائية، أو حتى المهام المأهولة السابقة.

ومركبة الإطلاق موجودة في المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، الولايات المتحدة، وستنقل إلى منصة الإطلاق عند اقتراب تاريخ الإطلاق المحدد.

ووفقاً لـ«آي سبيس»، ستسلك مركبة الهبوط مساراً ذا طاقة منخفضة إلى القمر بدلاً من التوجه مباشرةً، ما يعني أن الهبوط سيستغرق نحو خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيكون خلال مارس 2023.