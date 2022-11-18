الامارات | أبوظبي البحرية تطلق «التاكسي المائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أبوظبي البحرية، عن إطلاق خدمة تاكسي مائي جديدة بالتعاون مع شركة «ميرال»، وذلك ضمن منطقة ياس باي وشاطئ الراحة.

وتسهم خدمة التاكسي المائي الجديدة في تحسين الربط بين عدد من الواجهات البحرية في الإمارة، وتوفر خيارات نقل إضافية للجمهور.

وستبدأ الخدمة في المواقع ذات الطلب المرتفع على هذا النوع من النقل في ياس باي ومرسى ياس ومرسى البندر مع خطط لإطلاق محطات أخرى مستقبلاً، وستكون متاحة لسبعة أيام في الأسبوع وفق جداول زمنية محددة بفاصل زمني يبلغ ساعة واحدة بين الرحلات ما يضمن توافر المراكب البحرية الناقلة في كل محطة.

وتتيح خدمة التاكسي المائي الجديدة منظومة مستدامة للنقل العام، وتوفر قنوات ربط مفعمة بالمشاهد الجميلة وتصل إلى المجتمع في منطقة الراحة، كما تشجع السياح على استكشاف المواقع المتميزة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس والتي تشهد تنامياً في شعبيتها.