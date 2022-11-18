الامارات | «دورية» إلكترونية لتعزيز الصحة النفسية للموظفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق سلسلة نشرات إلكترونية دورية لتوعية موظفي الحكومة الاتحادية بأهمية الصحة النفسية، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بيانات)، وحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة، في العدد الأخير من مجلة «الموارد البشرية»، أن النشرات الدورية تتضمّن نصائح وإرشادات للموظفين والمسؤولين حول كيفية خلق بيئة عمل إيجابية تعزّز جوانب الصحة النفسية، وسبل تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين، من خلال الحد من تحديات العمل والتحديات الحياتية، ورفع مستويات جودة الحياة في بيئة العمل، والرفاه الوظيفي على مستوى الحكومة الاتحادية، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية، إضافة لذلك تعزيز الصحة النفسية للموظفين.

وأشارت إلى أن النشرات تستهدف بناء علاقات قوية بين الموظفين، وتعزيز روح الفريق الواحد، وروح الولاء المؤسسي، والاندماج والمشاركة، وبناء الثقة المتبادلة بين الموظفين والمؤسسات، ورفع مستويات الإنتاجية، بعد تمكين الموظفين من التقدم في حياتهم المهنية، وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، في ظل تقدير الإنجاز.