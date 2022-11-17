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الامارات | مجلس الوزراء يعتمد عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء اليوم الخميس، عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2022.

وقرر المجلس أن تبدأ العطلة يوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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