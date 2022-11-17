الامارات | مجلس الوزراء يعتمد عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء اليوم الخميس، عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2022.

وقرر المجلس أن تبدأ العطلة يوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر