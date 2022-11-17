الامارات | إحالة شركة إلى النيابة لاستقطاعها دعم «نافس» من مواطنين

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة شركة إلى النيابة لاستقطاعها دعم «نافس» من مواطنين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إحدى الشركات الخاصة الى النيابة العامة جراء استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من برنامج "نافس" لمتدربين مواطنين التحقوا بالشركة للتدريب من خلال منصة البرنامج.
وبهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، تجدّد الوزارة دعوتها إلى جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص او أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة في سوق العمل، من خلال تطبيق الوزارة أو الاتصال عبر الرقم 600590000.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App