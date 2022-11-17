الامارات | متحف المستقبل يعلن عن تمديد ساعات العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف المستقبل عن تمديد ساعات عمله واتاحة الفرصة للضيوف لزيارة المتحف حتى الساعة 19.30 اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، وذلك استجابة لارتفاع الطلب من الزوار. ويمكن الآن حجز تذاكر متحف المستقبل بمواعيد الزيارة الجديدة، حيث تحدد التذاكر فترة استقبال معينة لكل دفعة من الزوار. ويتعين على جميع الزوار حجز التذاكر بأوقات محددة لدخول المتحف من أجل الاستمتاع بكافة التجارب الغامرة التي يقدمها، علماً بأن متحف المستقبل يبدأ استقبال زواره يومياً اعتباراً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة الـ 9 مساءاً.