الامارات | بلدية دبا الحصن تضبط 8 منشآت غذائية مخالفة في الربع الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرّرت بلدية دبا الحصن، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثماني مخالفات تجاه مطاعم ومحال غير مطبقة للقوانين والإجراءات الصحية، كما وجهت 114 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، من خلال 815 جولة تفتيشية على المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي.

وأفاد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، بأن البلدية تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، من أجل أن تبقى جاذبة للسياحة والاستثمار والمكان الأمثل لقضاء الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دبا الحصن.

ولفت إلى أن البلدية نفذت أكثر من 7000 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على مختلف المحال والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمنشآت العاملة في المدينة، للتأكد من التزامها الإجراءات والقوانين والتعليمات الصحية والبيئية.

وأوضح اليحيائي أن قسم الخدمات البيطرية نفذ 558 جولة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 11 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة (ملاحم وأسواق الدواجن والأسماك)، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين.

وذكر أن قسم الرقابة البيئية نفذ 155 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت في المدينة، وجهت في أثنائها 26 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم، وذلك بهدف المحافظة على صحة وسلامة السكان، مضيفاً أن قسم التفتيش البلدي نفذ 4791 جولة، وجه خلالها 1128 ملاحظة، ومخالفتين وإنذارين، للمنشآت غير المطبقة للقوانين في مدينة دبا الحصن.

وأشار اليحيائي إلى أن قسم التفتيش والرقابة الهندسية نفذ 496 جولة تفتيشية، حرر خلالها ثلاث مخالفات، و59 إنذاراً، وذلك بهدف ضبط الحركة في قطاع المشروعات والإنشاءات في المدينة.