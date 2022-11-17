الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضريبة

دفع قارئ 150 درهماً لورشة صيانة مركبات مقابل خدمة معينة، وعندما طلب من العامل فاتورة بقيمة الخدمة رفض إعطاءه إياها دون مبرر، الأمر الذي فسره القارئ بأنه محاولة لتفادي دفع ضريبة على الخدمة المقدمة.

مواقف

يحرم الاصطفاف الخاطئ في مواقف بعض المراكز التجارية بقية الزوّار من حق استخدامها، إذ يتعمد سائقون إخراج أطراف مركباتهم خارج حدود المواقف المخططة، لضمان عدم اصطفاف مركبات أخرى بجوارهم، خشية تعرضها للخدوش.

تجاوب

نوه قارئ بما وصفه التعامل الحضاري الذي يجده من موظفي خدمة العملاء في هيئة الصحة بدبي، والتجاوب السريع مع الاستفسارات، خصوصاً المتعلقة بتحديد مواعيد مقابلة الأطباء والخدمات التي تقدمها الهيئة.

مساعد

طالب قراء الشركات التي تعتمد خدمة «المساعد الافتراضي» أو المساعد الصوتي، بإعادة النظر في هذه الخدمة، واستبدالها بموظفين، لأنها تفشل في كثير من الأحيان في الاستجابة لطلبات المتعاملين، وتستنزف الوقت دون فائدة أو جدوى.

معلومات

يعاني صحافيون ضعف تجاوب الجهات الرسمية مع استفساراتهم وطلبهم معلومات وبيانات وأرقاماً تخص تلك الجهات، ما يؤثر بشكل كبير على أداء عملهم، ويحرم القراء الحصول على الأرقام والمعلومات في أوقاتها، داعين إلى إعادة تفعيل إدارات الإعلام على نحو يعزز دور المؤسسات الصحافية والإعلامية في الدولة.

مركبات

طالب سائقون إدارات المرور في الدولة بمخالفة المركبات التي تسير ببطء في الشوارع الرئيسة، حيث يتسبب سائقوها في تكدس المركبات خلفهم وإرباك حركة السير، وتأخير الطلاب والموظفين عن دوامهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]