الامارات | «إصلاحية الشارقة» تنظم مبادرات صحية لنزلائها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أول من أمس مبادرة صحية توعوية لنزلاءها، بالتعاون مع مركز كونسبت الطبي بالشارقة، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، بحضور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية العقيد منى سرور الشويهي، وعدد من الكادر الطبي، ومنتسبي المؤسسة.

وتضمنت المبادرة التوعوية التي استفاد منها 30 من النزلاء، محاضرات صحية ‏لتعريف نزلاء المؤسسة بمخاطر مرض السكري، وكيفية الوقاية منه، وتجنب مسبباته، وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة. وواصلت المؤسسة أمس مبادراتها الصحية، بتنظيمها حملة للتطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية للنزلاء، بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية لدى النزلاء، وتستمر الحملة حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأشارت الشويهي إلى أن حملة التطعيم جاءت استمراراً للحملات التي تنظمها المؤسسة على مدار العام، حرصاً على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة، من خلال توفير الرعاية الطبية المتميزة لهم، وتعزيزاً لجودة حياة النزلاء، وضمان حصولهم على ‏حقوقهـم كافــة التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدوليــة المتعلقــة بحقوق الإنسان.