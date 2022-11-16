الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلال

دعا قراء الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وحماية المستهلكين إلى تكثيف رقابتها على المقاهي خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع بدء مباريات كأس العام، للتأكد من عدم مبالغتها في الأسعار واستغلال الإقبال الكبير عليها في هذا الموسم.

تجاوز

تتزايد ظاهرة التجاوز من كتف الطريق تزامناً مع عودة الازدحام المروري إلى العديد من الطرق الخارجية، التي تربط بين بعض مدن الدولة، على الرغم من خطورة هذا التصرف، ما يستدعي تكثيف الرقابة على هذا النوع من المخالفات ومعاقبة أصحابها.

محطات

طالب سائقون محطات الوقود في الدولة، بعدم تكليف موظفي خدمة تعبئة الوقود بعرض وبيع مواد وسلع متنوعة للزبائن، داعين إلى الاكتفاء بمهمتهم الأساسية، حتى لا ينشغلوا بغيرها، لاسيما أن بعض السائقين يضيقون بكثرة العروض.

دراجات

تشكل الدراجات الهوائية التي يقودها أطفال ومراهقون بطريقة متهورة في كورنيش بحيرة المجاز خطورة على المرتادين، الأمر الذي يستدعي منعها أو تخصيص مسارات لها بعيداً عن المنطقة التي تشهد تجمعات أسرية بأعداد كبيرة خلال موسم الشتاء.

توعية

قال أولياء أمور أطفال وطلبة في مراحل عمرية مبكرة، إن هناك حاجة من المؤسسات المعنية لنشر التوعية حول الطرق السليمة للتعامل مع أطفالهم الذين يتأثرون بالمحتوى المخالف لعادات وتقاليد المجتمع، بعدما لاحظوا أن وسيلة منع الأطفال من مشاهدتها لا تنجح في كثير من الأحيان.

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