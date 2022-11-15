الامارات | «توظيف أبوظبي» يستقبل آلاف المواطنين الباحثين عن فرص عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم معرض توظيف أبوظبي 2022، اليوم، فعاليات نسخته السادسة عشرة، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 45 جهة عمل تمثل القطاعات: الحكومي وشبه الحكومي والخاص، استقبلت خلالها الآلاف من الكوادر المواطنة الباحثة عن فرص وظيفية، لعرض الفرص الوظيفية والتدريبية عليهم، والتي تطلّب الحصول عليها عدداً من الاشتراطات، أبرزها الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اعتزامه توظيف 6800 مواطن باحث عن عمل بحلول عام 2027، منوهاً بأنه تمكن من استقطاب 25 شركة تتبع القطاع الخاص، تطرح 375 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل، كما طرح جناح مركز الإحصاء – أبوظبي، دورات تدريبية وتأهيلية في تسعة مجالات وبرامج متنوعة تمتد على مدار العام، أبرزها «القيادة الإحصائية، القيادة التحليلية، علوم البيانات».

وتفصيلاً، سجّل اليوم الثاني لمعرض «توظيف أبوظبي 2022»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حضوراً أقل كثيراً من الإقبال الذي شهده اليوم الافتتاحي أول من أمس، فيما ظلت نسب مشاركة المواطنات تفوق مشاركة الشباب المواطنين بما يزيد على الضعف، في فعاليات المعرض التي تركّزت بشكل كبير أمس على الورش التثقيفية والتدريبية المخصصة لدعم المسار المهني للمواطنين.

وواصلت أجنحة الجهات المشاركة بالمعرض استقبال الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل، حيث قام ممثلو تلك الجهات بإرشادهم لتسجيل طلبات التوظيف والتدريب وتقديم السير الذاتية إلكترونياً عبر المنصات الرسمية التابعة للجهات المشاركة.

وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه يستهدف توفير فرص توظيف ممّيزة للخريجين المواطنين في وظائف العمل الأساسية والوظائف المساندة لدى ستة تخصصات متنوعة، تشمل قطاعات «الرقابة على البنوك والتأمين، الاستراتيجية والبنية التحتية، المالية والتحول الرقمي، العمليات التشغيلية، السياسة النقدية والاستقرار المالي، مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، المخاطر والامتثال والأمن السيبراني».

وأفاد المصرف بأنه يستهدف كذلك توظيف الخبراء الشباب الذين يدفعهم الطموح للعمل وتزيدهم التحديات الفكرية إصراراً، والراغبين في الانضمام للعمل في مؤسسة تتولى قيادة عملية التحول في القطاع المالي وفي المشهد الرقابي في دولة الإمارات، مؤكداً أن المنضمين لفريق العمل بالمصرف سيحظون بفرصة للعمل في بيئة تتسم بمرونتها، إلى جانب الاحتكاك بمجموعة من أبرز الخبراء الماليين والرقابيين في قطاع العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي، لاسيما أن المصرف المركزي يتسم ببيئة تركز على المواهب وتقدر الشفافية والمبادرة في جميع جوانب عملها.

فيما طرح ممثلو جناح مركز الإحصاء – أبوظبي، على الكوادر المواطنة المشاركة في المعرض دورات تدريبية وتأهيلية في تسعة مجالات وبرامج متنوعة تمتد على مدار العام، وتشمل «القيادة الإحصائية، التفكير النقدي لاتخاذ القرارات باستخدام البيانات، القيادة التحليلية، علوم البيانات، التركيز على مستخدمي البيانات الإحصائية، شهادة مهنية في الإحصاءات الرسمية، شهادة زمالة في الإحصاء معتمدة من إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى حوار بيانات إحصاء أبوظبي».

من جانبه، أفاد مراقب موازنة وتكاليف في مكتب أبوظبي للاستثمار، غانم القبيسي، بأن جناح المكتب تمكن من استقطاب 25 شركة تتبع القطاع الخاص، تطرح 375 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن معدل الشواغر التي تطرحها الشركات التي استقطبها المكتب يراوح ما بين خمسة شواغر إلى 15 شاغراً لكل شركة. وأوضح القبيسي أن المكتب يعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية بشرط توظيف الكوادر المواطنة بنسبة معينة تحددها الجهات المختصة، وذلك للمساهمة في دفع عجلة الإمارات الاقتصادية، كما يهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى توظيف 6800 مواطن باحث عن عمل بحلول عام 2027.

وبين أن آلية التوظيف تتم عبر اطلاع المكتب على الشواغر المطروحة وجمع السير الذاتية للمواطنين، ومن ثم تنظيم مقابلات وظيفية بين الشركات والمواطنين، مشيراً إلى أن الشروط التي تطلبها أغلب الشركات المشاركة في المعرض هي إجادة اللغة الإنجليزية، وحصول الباحثين عن عمل على شهادة البكالوريوس في الأغلب، ونسبة قليلة جداً لحاملي شهادة الثانوية العامة.

فيما أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أنها تستهدف من خلال المعرض استقطاب الكوادر الوطنية وتطويرها وتمكينها من الحصول على وظائف قيادية تعود بالنفع على المجتمع ودولة الإمارات، حيث تطرح منصة الجامعة 27 شاغراً وظيفياً للمواطنين الباحثين عن عمل في مجالات مختلفة، من بينها وظائف إدارية، وللأبحاث، والتسويق، والموارد البشرية.

وبينت أخصائية التوظيف في جامعة نيويورك أبوظبي، فاطمة عيسى، أن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف تشمل إجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على شهادة البكالوريوس كشروط أساسية.

30 شاغراً وظيفياً

أعلنت مجموعة الفهيم، طرح 30 شاغراً وظيفياً خلال مشاركتها في المعرض، تتضمن مجالات مختلفة تقنية وغير تقنية، للكوادر المواطنة من حاملي الثانوية العامة والدبلوم والحاصلين على درجة البكالوريوس، مع شرط إجادة اللغة الإنجليزية في جميع الوظائف.

وأشارت مديرة الموارد البشرية في مجموعة الفهيم، شريفة الفهيم، إلى أن فريق عمل الموارد البشرية في المجموعة يعمل على مقابلة المواطنين الباحثين عن عمل عبر مقابلات توظيف فورية تراوح مدتها من خمس إلى سبع دقائق.