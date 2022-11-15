الامارات | خطة مرورية من "طرق دبي" لخدمة مشجعي كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطتها المرورية والتشغيلية المتكاملة لدعم مشجعي المونديال في دبي من المقيمين والزائرين وكذلك المسافرين عبر مطار آل مكتوم لحضور مباريات كأس العالم فيفا 2022 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وخصّصت هيئة الطرق والمواصلات لهذا الحدث أكثر من 1382 رحلة مترو يومياً، وحشدت أكثر من 700 مركبة أجرة تضاف إلى إجمالي أسطول مركبات الأجرة لدى الهيئة الذي يضم 11,310 مركبة أجرة، كذلك أضافت 60 حافلة مواصلات عامة، و3 وسائل نقل بحري. وتشمل الخطة التشغيلية لوسائل النقل الجماعي، كلاً من مترو دبي وحافلات المواصلات العامة، ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري التي ستعمل ضمن منظومة متكاملة لنقل جمهور المشجعين في دبي، وكذلك المهتمين بالسفر إلى قطر عبر مطار آل مكتوم الدولي لحضور مباريات المونديال هناك.



مناطق المشجعين

خصصت دبي عدداً كبيراً من المناطق المصممة لاستقبال المشجعين والمتابعين لفعاليات كأس العالم فيفا 2022، وتعتبر دبي هاربر منطقة المشجعين الرسمية لـ فيفا، وستكون بمثابة منطقة تجمع رئيسية للجماهير القادمة من خارج الدولة وداخلها. وتدعم هيئة الطرق والمواصلات أيضاً مناطق المشجعين الأخرى في المدينة بما في ذلك مدينة إكسبو ومدينة دبي للإعلام وباراستي وغيرها.

خطط مرنة

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شرطة دبي والجهة المنظمة للفعالية في "دبي هاربر"، خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية والتنقل في منطقة المشجعين، حيث خُصصت مجموعة من الحافلات ومركبات الأجرة، لنقل الجمهور، كما خصّصت وسائل النقل البحري، لنقل الجمهور من بلو ووترز إلى "دبي هاربر".

كذلك، تم الانتهاء من خطة إدارة المرور في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتنسيق الوثيق مع شرطة دبي. وستقوم فرق المواقع المتنقلة المخصصة بمراقبة مناطق المشجعين الأخرى في دبي لمراقبة وإدارة عمليات المرور والنقل. وسيتم تفعيل خدمة "هلا" عبر تطبيق كريم لطلب مركبات الأجرة في مناطق المشجعين الرئيسية في دبي لضمان انسيابية عمليات سيارات الأجرة.



مترو دبي ومركبات الأجرة

وخصّصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 1382 رحلة مترو يومياً أثناء فعاليات كأس العالم فيفا 2022. كذلك، خصصت الهيئة 700 مركبة أجرة إضافية متوفرة من خلال خدمة "هلا" عبر تطبيق كريم خلال فعاليات كأس العالم لتخدم المتجهين إلى مناطق التشجيع في دبي وكذلك المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي، بالإضافة إلى أسطولها الحالي.



الحافلات العامة

وحشدت هيئة الطرق 60 حافلة من أجل نقل المشجعين إلى المناطق المخصصة لكأس العالم. وتتوفر خدمة الحافلات العامة المُخَصّصة لهذا الحدث كالتالي: الخط (DWC1) من مطار آل مكتوم الدولي (القادمون) - محطة حافلات ابن بطوطة، ويمثّل هذا الخط خدمة جديدة من مطار آل مكتوم مروراً بمحطة مترو اكسبو إلى محطة حافلات ابن بطوطة بزمن تقاطر كل 30 دقيقة على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، وسيتم تشغيل الخط رقم DWC1 حتى تاريخ 20 ديسمبر 2022 فقط.

أما الخط الثاني للحافلات فهو: (F55) وسيعمل هذا الخط اعتباراً من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، وبزمن تقاطر كل 30 دقيقة وهو من الخطوط المغذيّة لمحطات المترو، وسيعمل بين مطار آل مكتوم الدولي ومحطة مترو إكسبو.

وخط الحافلات الثالث: (N55) وهو خط ليلي يبدأ من الساعة 10:00 مساءً وحتى 5:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل هذا الخط كذلك بين مطار آل مكتوم الدولي ومحطة مترو إكسبو.



النقل البحري

وخصّصت الهيئة اثنين من "فيري دبي"، وتاكسي مائي واحد، خلال فعاليات كأس العالم 2022، وستكون مواعيد عملهم متزامنة مع جداول المباريات. وتعمل الخطوط من منطقة "بلو واترز"، إلى "دبي هاربر"، وتبلغ تعرفة فيري دبي، 25 درهم للوجهة الواحدة للدرجة السياحية، و35 درهم للمقعد الذهبي.

بنية تحتية متطورة

وتمتلك إمارة دبي بنية تحتية متقدمة ومرافق لوجستية متطورة كالمطارات الدولية والموانئ البحرية وشبكات الطرق الأحدث عالمياً، وكذلك أفخم مرافق السياحة كالفنادق والحدائق والشواطئ التي تعد من الأفضل في العالم، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق كرة القدم الراغبين في حضور هذا الحدث الكروي العالمي.