الامارات | محمد بن راشد يكرّم مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كرمنا اليوم ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي"

وأضاف سموه: "مجتمعنا يتقدم بتكاتفه ويقوى بتلاحمه .. ويزيد فيه الخير بزيادة التعاضد بين أفراده"