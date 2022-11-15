الامارات | محمد بن راشد يكرّم مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرّم مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كرمنا اليوم ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي"
وأضاف سموه: "مجتمعنا يتقدم بتكاتفه ويقوى بتلاحمه .. ويزيد فيه الخير بزيادة التعاضد بين أفراده"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App