الامارات | النيابة العامة في دبي تحقق إنجازاً عالمياً بابتكارات استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حققت النيابة العامة في دبي انجازاً عالمياً بفوزها ببلاتينيه منظمة الأفكار البريطانية للعام السادس على التوالي، محققة نسبة مطابقة 99% لمعايير الابتكار المعتمدة لدى المنظمة لعام 2022.



وقال النائب العام المساعد في دبي المستشار يوسف حسن المطوع إن الحصول على بلاتينية الأفكار البريطانية إنجاز يعكس تبني النيابة العامة لمفاهيم وأدوات الابتكار، وقدراتها الكبيرة على ترجمة أفكارها إلى واقع ملموس وفق معايير عالمية، مشيراً إلى أنها أول نيابة على مستوى العالم تطبّق المعايير الدولية المعتمدة بمنظمة الأفكار البريطانية.

وأضاف أن أبرز المبادرات الابتكارية للنيابة العامة "الملف الذكي للدعوى الجزائية" الذي يتم من خلاله متابعة مسار الدعوى الجزائية إلكترونياً بنسبة 100%، ما ساهم في تسريع إجراءات العمل وتقليل الفترة الزمنية للتقاضي، وكذلك مشروع التحقيق و التقاضي عن بعد بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، ويعتمد على استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في إجراء التحقيقات والمحاكمات دون حضور الأطراف من الجهات الثلاث.

بالإضافة إلى خدمة الأرشفة الذاتية الإلكترونية وتبويب القضايا والملفات بطريقة نموذجية، التي تتيح تقليل التكاليف على حكومة دبي ، ومبادرة الكفالة الذكية التي تدعم حقوق الانسان وتحمي الحريات في المجتمع من خلال استبدال حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية الخاصة بأطراف القضية أو توقيف المشتبهين في السجن بنظام المنع من مغادرة الدولة عبر جميع منافذ الدولة باستخدام أنظمة إلكترونية ذكية بما يحقق مثول الأشخاص أمام الجهات القضائية مع تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم



وأكد "المطوع" أن النيابة تسعى دائماً الى ترسيخ ثقافة الابداع و الابتكار و تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تشجيع وتحفيز الموظفين والمتعاملين على المبادرة والتطوير وطرح الأفكار الجديدة وتعزيز ثقافة الانفتاح والايجابية، ومتابعة تنفيذ الأفكار والمشاريع المبتكرة، واعتماد ،تطبيق العديد منها ، كما تسعى النيابة العامة لبناء شبكة شراكات فاعلة لدعم عملية الأبداع والابتكار إذ عقدت أخيراً اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لدعم الابتكار من خلال طرح برامج تدريبية ابتكارية تطويرية للموظفين تتيح لهم الفرصة لاستكشاف أفكار جديدة تسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون بريادة عالمية.



وقالت مدير ادارة الاستراتيجية و التميز المؤسسي شمسة المري إن نظام الابتكار في النيابة العامة هو المحرك الرئيسي لجميع المشاريع الابتكارية والتحسينية ، إذ يتم من خلاله تجميع ودراسة جميع الافكار وتحويلها الى مشاريع مبتكرة لضمان التحسين المستمر لإجراءات العمل بالدائرة، لافتة إلى استحداث محفظة الابتكار على مستوى النيابة العامة لتدعم عملية إدارة المشاريع الابتكارية كافة.

وأضافت "المري" أن منظومة الابتكار في النيابة العامة أسست وفق متطلبات دليل إطار الابتكار الحكومي المعد من المجلس التنفيذي الذي يضم العناصر الأساسية لتطوير بيئة الابتكار الحكومي بالإضافة إلى معايير المواصفــــــة العالميــــــة لإدارة نظام الابتكار 56002: لعام 2019 ومعايير منظمة الأفكار البريطانية.