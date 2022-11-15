الامارات | "دفاع مدني عجمان": توعية 30 مدرسة حكومية وخاصة بإجراءات السلامة من الحريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان في تنفيذ برامج وأنشطة التوعية الموجهة إلى شريحة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مختلف مراحلها التعليمية، ويأتي ذلك تزامناً مع "حملة طلابنا مستقبلنا" التي تستمر طوال العام الدراسي، بهدف رفع الوعي الوقائي لدى الطلبة حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم من الحريق.

وأكد نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة المقدم ماجد علي الحصان، أن الإدارة تقوم من خلال الزيارات الميدانية من قبل محاضري الحماية والسلامة بتنفيذ برامجها وأنشطتها التثقيفية للمدارس طوال العام الدارسي بهدف ضمان إيصال رسائل التوعية المستهدفة عبر خطط أمنية وشاملة متضمنة التوعية من الحريق، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها، وكيفية التصرف بالطريقة السليمة في حال وقوع حادث داخل المدرسة، إضافة إلى تأسيس فرق السلامة من خلال انعقاد ورش خطط الإخلاء.

وأوضح أن الزيارات الميدانية تتضمن تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة لحماية الجميع من الحوادث، فضلاً عن الاستعانة بالتوعية التي ينشرها الدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل غرس إرشادات ومبادئ السلامة في نفوس الطلبة والعاملين في المدارس، وذلك لإيجاد بيئة دراسية آمنة لطلابنا من مخاطر الحريق.