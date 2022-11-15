الامارات | تخريج قيادات أوزبكية وفق نموذج «الإمارات للقيادة الحكومية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، شهد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ومدير عام مؤسسة المشاريع الاستراتيجية بمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكرت فافاييف، تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية، الهادف إلى تأهيل جيل جديد من قادة العمل الحكومي المستقبلي وفق نموذج دولة الإمارات للقيادة الحكومية، وضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان.

ويمثل برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات، وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، والتي تستهدف تمكين المنتسبين من الموظفين الأوزبكيين، من تبني أحدث التقنيات والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، وتطوير المهارات القيادية والإدارية لديهم، وتعريفهم بأفضل الممارسات في تطوير الاستراتيجيات، وتصميم السياسات وإدارة الأداء الحكومي، وتفعيل مشاركتهم في جهود تحديث العمل الحكومي في أوزبكستان بالاستفادة من المفاهيم والنماذج المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في العمل الحكومي وأصبحت نموذجاً عالمياً رائداً قابلاً للتطبيق.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن «حكومة دولة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات الحكومية العالمية الهادفة لبناء الجاهزية للمستقبل، من خلال مشاركة تجاربها الناجحة في العمل الحكومي»، مضيفاً أن «الحكومات الناجحة هي التي تستثمر في الأجيال الشابة، وتعزز قدراتها، وتمكنها بأدوات المستقبل».

وقال إن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تدعم جهود حكومة أوزبكستان لتمكين قدرات جيل جديد من القيادات الأوزبكية، وإن تخريج هذه الدفعة من القيادات الحكومية الأوزبكية يمثل إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة المشاريع الاستراتيجية بمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكرت فافاييف، إن قيادة جمهورية أوزبكستان تتبنى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تأهيل جيل متميز من القيادات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، ومشيراً إلى أن تخريج الدفعة الأولى للقيادات الحكومية الأوزبكية يمثل إنجازاً مهماً للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومة دولة الإمارات، التي نفخر بنتائجها الإيجابية وتوسع مجالاتها.

وتمكن برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية على مدى أربعة أشهر من تعريف المنتسبين بالمهارات في المجالات القيادية التخصصية ضمن محاور رئيسة عدة شملت: القائد الحقيقي، وقيادة المستقبل، وتصميم السياسات والاستراتيجيات، وإدارة الأداء، والقيادة من خلال إشراك أفراد المجتمع، وتعزيز استخدام وسائل الإعلام في القيادة.

محمد القرقاوي: «حكومة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات الحكومية العالمية الهادفة لبناء الجاهزية للمستقبل».