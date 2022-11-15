اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «الموارد البشرية» تعلن وقف التعامل بـ «الدرهم الإلكتروني»

0 نشر
أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن وقف التعامل بـ «الدرهم الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإيقاف التام للتعامل مع منظومة «الدرهم الإلكتروني» لتحصيل رسوم خدماتها، واستبدالها بمنظومة الدفع المباشر التي تعتمد على وسائل الدفع المعتمدة في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تماشياً مع أنظمة وزارة المالية وفي إطار منظومة العمل الحكومي المشترك الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين استرداد الأرصدة المتبقية في «الدرهم الإلكتروني» عبر البنوك المصدرة للبطاقات.

وأكدت الوزارة استبدال «الدرهم الإلكتروني» بمنظومة الدفع المباشر التي تشمل وسائل الدفع المعتمدة البديلة، مثل بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد». 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا