الامارات | «دبي للإعلام» تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المتعددة الإذاعية والتلفزيونية والرقمية؛ عن مشاركتها بفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى، الذي ينعقد اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

واستقطبت النسخة الأولى من المؤتمر ما يزيد على 10 آلاف مشارك منهم ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي لكبريات المؤسسات العالمية، كما استضاف أكثر من 170 متحدثاً إعلامياً، لمناقشة التحديات المتعددة التي تواجه هذه الصناعة.

وتتضمن المشاركة المهمة لمؤسسة دبي للإعلام طرحها لمنصة خاصة داخل المعرض، حيث ستنقل المؤسسة عبرها جميع الفعاليات على الهواء مباشرةً، وتمثّل هذه الجهود التزام المؤسسة بالعمل على تقديم الحدث بكل تفاصيله، والمساهمة الفعالة في إبراز صورة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض منجزات الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام محمد الملا، حول مشاركة مؤسسة دبي للإعلام بالمؤتمر: «إن حضورنا في هذا الحدث الهام، الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى، يعتبر إضافة مهمة لقائمة المؤسسة الحافلة بالعديد من الشراكات الإعلامية لتغطية أهم الأحداث التي تحتضنها المنطقة، كما يسعدنا التواجد للتعرف على أفضل التقنيات والمعلومات التي تخص قطاع الإعلام ومناقشة كيفية الاستفادة منها، إضافة إلى الإحاطة بالسبل الكفيلة بتطوير الإنتاج الإعلامي بمختلف مكوناته، لتقدم دبي للإعلام - بصفتها المؤسسة الإعلامية الرائدة - المزيد من المحتوى الراقي لمتابعيها، بما يليق بكونها نافذة لعرض صورة دبي ودولة الإمارات وكون المؤسسة ركيزة أساسية من ركائز الإعلام العربي والعالمي».