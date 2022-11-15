الامارات | «بلدية دبي» تلغي إلزامية الكمامة لعمال المؤسسات الغذائية والمقاهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي للمؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، عدم إلزامية ارتداء الكمامة للعاملين فيها، عقب إعلان الحكومة إلغاء القيود والإجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بـ«كوفيد-19»، وأن لبس الكمامة سيكون اختيارياً.

وأوضحت البلدية عبر منصتها الذكية «فود ووتش»، التي تتواصل من خلالها مع المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، لمدها باللوائح والتعليمات المحدثة، أن ارتداء الكمامة لمقدمي الطعام في المطاعم والمؤسسات الغذائية والمقاهي، لم يعد إلزامياً، لافتة إلى تعليق تطبيق أي مخالفات متعلقة بعدم ارتدائها.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أخيراً، إلغاء القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد-19»، وجعل ارتداء الكمامة اختيارياً في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم.