الامارات | 25 الجاري انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، بالمدارس الحكومية، والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي يسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 21 إلى 24 من الشهر نفسه.

وأوضحت الجداول أن الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى 2 ظهراً، ماعدا الجمعة فتبدأ 8:30 صباحاً وتنتهي 10:30 صباحاً، أما امتحانات طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، فتبدأ الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، فيما عدا يوم الجمعة فتبدأ 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، أما جميع امتحانات الصفين الثالث والرابع فتبدأ 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.

وحددت الجداول أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس التي تدرس منهاج الوزارة، يخوضون جميع الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، إذ تطبق في مدارسهم، بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية، أما طلبة الصف الثاني عشر الملتحقون بمدارس التسامح، فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام، ولا يوجد للصفين الأول والثاني امتحانات مركزية، وتطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي عليهم في جميع مواد المجموعة (A) من قبل المعلم.

وحددت الجداول 10 موجهات عامة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، هي أولاً: تطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، والتسليم إلكترونياً على نظام المنهل.

وثانياً: تطبق الامتحانات إلكترونياً على نظام «سويفت» للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي للمدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة.

وثالثاً: يتقدم طلبة الصف الثاني عشر، المسجلون بمدارس التعليم الخاص والتسامح، في جميع امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومية، ما عدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

ورابعاً: ضرورة إحضار الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان. وخامساً: أن الفترة الكلية لامتحان كل مادة ساعتان.

وسادساً: أن فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان. وسابعاً: يسمح للطالب بالخروج من القاعة بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان. وثامناً: في امتحان الكيمياء للمسارين المتقدم والعام وفي امتحانات العلوم للمسار التطبيقي، تتوافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لحل السؤال في فقرته، ومن ثم لا داعي لطلب الجدول الدوري للعناصر أو سلسلة النشاط الكيميائي أو أي جداول أو علاقات أو قوانين. وتاسعاً: اعتماد رصد درجة التقييم التكويني لمواد المجموعتين A وB نهاية دوام الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، والتقييم الختامي لمواد المجموعة B في موعد أقصاه التاريخ نفسه (24 من الشهر الجاري)، باستثناء الصفين الأول والثاني، ومن ثم فإن آخر يوم لاعتماد التقييم نهاية دوام يوم الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر المقبل. وعاشراً: تطبق الإجراءات اللازمة لاستعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق ما ورد في دليل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها في 25 من الشهر الجاري.

وحسب جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر، فإن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يستهلونها يوم 25 من الشهر الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات (عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي) امتحان التربية الإسلامية يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

وفي اليوم التالي يؤدي الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الفيزياء في الخامس من ديسمبر، أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في اليوم نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة العربية، ويؤدون امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر، ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الرياضيات في اليوم التالي، بينما يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم بمادة الرياضيات التطبيقية في اليوم نفسه، فيما يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم في اليوم التالي بمادة الكيمياء/ الأحياء.

أوزان درجات الطالب

حدّد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2022-2023، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (A)، والتي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزّع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% بالفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي). أما في الفصلين الثاني والثالث، فيكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي). وبيّن الدليل أن الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (A) هو 30%، وللاختبار الختامي فيكون 70%.

طلبة الثاني عشر في مدارس المنهاج الوزاري، يخوضون الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية.