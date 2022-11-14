الامارات | مؤسسة دبي للإعلام تشارك في النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المتعددة الإذاعية والتلفزيونية والرقمية؛ عن مشاركتها بفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى، الذي انعقد في ال 15 من نوفمبر وسيستمر حتى 17 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. استقطبت النسخة الأولى من المؤتمر ما يزيد على 10 آلاف مشارك منهم ما يزيد على 200 رئيسٍ تنفيذيٍ لكبريات المؤسسات العالمية، كما استضاف أكثر من 170 متحدثٍ إعلاميٍ، لمناقشة التحديات المتعددة التي تواجه هذه الصناعة واستشراف التوجهات المستقبلية في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي تعيد صياغة المشهد الإعلامي عالميًا.

تتضمن المشاركة الهامة لمؤسسة دبي للإعلام طرحها لمنصة خاصة داخل المعرض ، حيث ستنقل المؤسسة عبرها جميع الفعاليات على الهواء مباشرةً، وتمثّل هذه الجهود التزام المؤسسة بالعمل على تقديم الحدث بكل تفاصيله، والمساهمة الفعالة في إبراز صورة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض منجزات الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعلق الرئيس التنفيذي لمؤسسة دُبي للإعلام السيد محمد الملا حول مشاركة مؤسسة دبي للإعلام بالمؤتمر قائلاً: "إن حضورنا في هذا الحدث الهام؛ الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى، المقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يعتبر إضافة مهمة لقائمة مؤسسة دبي للإعلام الحافلة بالعديد من الشراكات الإعلامية لتغطية أهم الأحداث التي تحتضنها المنطقة. كما يسعدنا التواجد للتعرف على أفضل التقنيات والمعلومات التي تخص قطاع الإعلام ومناقشة كيفية الاستفادة منها، إضافة إلى الإحاطة بالسبل الكفيلة بتطوير الإنتاج الإعلامي بمختلف مكوناته، لتقدم دبي للإعلام - بصفتها المؤسسة الإعلامية الرائدة - المزيد من المحتوى الراقي لمتابعيها، بما يليق بكونها نافذة لعرض صورة دبي ودولة الإمارات وكون المؤسسة ركيزة أساسية من ركائز الإعلام العربي والعالمي."

وشملت التغطية خلال الحدث الذي ينظمه مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في أبوظبي، عقد عدة لقاءات حصرية مع نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين والأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى بث مجموعة برامج تلفزيونية وإذاعية تناقش رواد الفكر وتحاورهم، في محاولة لكشف خبايا الإعلام العالمي، ولنقل كل ما يجب معرفته عن هذا الحدث الكبير إلى المشاهدين والمستمعين، من خلال بث الأحداث رقميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة أوان.

يُعد "الكونغرس العالمي للإعلام” منصة ملهمة، تفتح آفاق التعرّف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، يستهدف الحدث تسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تعزيز سبل التعاون وتوحيد الأفكار على نطاقٍ عالمي، بما يمكّن الجهات الإعلامية من التكيّف وتحقيق النجاح بما يوفره من فرص عديدة للتباحث بين المؤسسات الإعلامية حول إمكانية عقد الشراكات وإقامة المشاريع التعاونية، بما يعزز نمو وضمان استدامته على المدى البعيد.

يأتي انعقاد هذا الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط ليمثل فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتواصل واستكشاف المنتجات الإعلامية الجديدة والحلول التقنية الحديثة، في ظل وجود أكثر من 150 شركة متخصصة في صناعة الإعلام من مختلف أرجاء العالم، ليقوم هذا الحدث بدورٍ محوريٍ في دعم علاقات الأعمال العالمية بين مختلف الجهات، وإعادة تشكيل مشهد الشراكات في قطاع الإعلام مستقبلًا، وصولًا إلى الهدف الأسمى بتحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.