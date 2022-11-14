الامارات | "طرق دبي" تطرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (350) رقما ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات:" A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V ".

يحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 69 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدراجات النارية.. ويتصدر هذا المزاد الرقمان السوبر A 8187 وV 2234.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتبارا من اليوم على أن ينطلق المزاد يوم الإثنين 21 نوفمبر الجاري في الساعة الثامنة صباحا ويستمر 5 أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.