الامارات | سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري بحد "سوق شرق" بخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص موقع لإنشاء مركز تجاري يتبع جمعية الشارقة التعاونية من الجهة الشمالية لـ"سوق شرق" في خورفكان.

كما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تنفيذ طريق خورفكان إلى ضاحية السيوح ومنطقتي الموردة 5 و 6.

وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، أوضحت طرق الشارقة أنها ستُنهي خلال 3 أسابيع، العمل بمشروع تنفيذ مدخل من طريق خورفكان إلى ضاحية السيوح ومنطقتي الموردة 5 و 6.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة بإعداد مشروع بمنهجية واضحة لتقليل خطورة الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالشارقة، وذلك عبر ضم شركة وطنية تعمل بالمجال لمنع الحوادث المرورية والسلوكيات الخطرة.