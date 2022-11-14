الامارات | بلدية الشارقة تطلق مبادرة "حطبكم علينا" لتوزيع جذوع الأشجار مجاناً على المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية مدينة الشارقة مبادرة "حطبكم علينا"، لتوزيع جذوع الأشجار مجاناً على مواطني الشارقة.

وقالت البلدية إن هذه المبادرة تأتي حرصاً على إسعاد أفراد المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث تتلقى البلدية الطلبات من اليوم الموافق 14 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر المقبل، على أن يتم التوزيع بدءًا من يوم 21 نوفمبر، وذلك بمنطقة البديع بشارع الإمارات.

وأكدت البلدية أن تقديم الطلب يكون من خلال التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 993، أو من خلال الواتس اب على الرقم 0562601111.