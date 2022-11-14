الامارات | 21 ألف مواطن يسجلون لحضور أول أيام معرض «توظيف أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض «توظيف أبوظبي 2022»، بحضور لافت من الكوادر المواطنة الباحثة عن فرص توظيف، والذين توافدوا على أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والبالغ عددها 35 جهة، في مقدمتها وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى شرطة أبوظبي.

وشهدت الساعات الأولى للمعرض، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إقامة العديد من ورش العمل لتأهيل الباحثين عن عمل لوظائف المستقبل، فيما أعلن مدير الفعاليات في انفورما الشرق الأوسط (الشركة المنظمة للمعرض)، فادي حرب، أن إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا لحضور الفعاليات، بلغ حتى الآن 21 ألف مواطن.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة إمكانية التعرّف على مجموعة متنوّعة من المواطنين الإماراتيين المؤهلين من كافّة القطاعات والمجالات.