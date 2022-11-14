الامارات | "نقل عجمان" توقع اتفاقية مع "كابيتال إكسبرس" لتشغيل خط أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة النقل في عجمان وشركة كابيتال إكسبرس للنقل البري السريع اتفاقية تشغيل خط أبوظبي، والذي تبدأ رحلاته من إمارة عجمان إلى إمارة أبو ظبي والعكس، وذلك بهدف الربط وتسهيل رحلات النقل العام من خلال خط سريع للحافلات بين الإمارتين.

يبدأ مسار الرحلة من محطة المصلى بإمارة عجمان إلى محطة حافلات أبو ظبي، وستنطلق أولى الرحلات في الساعة السابعة صباحاً من عجمان، على أن تكون آخر رحلة في الساعة السادسة مساءً.

أما بالنسبة للانطلاق من أبو ظبي فستكون أول رحلة في تمام العاشرة صباحا من محطة حافلات أبو ظبي إلى الساعة التاسعة مساءً، فيما تبلغ قيمة تذكرة الوجهة الواحدة 35 درهما.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح المهندس سامي الجلاف، إلى أنه يتم توفير عدد 4 رحلات يومية مباشرة من وإلى إمارة أبوظبي، حيث يتم نقل الركاب من محطة المصلى بعجمان وإنزالهم في إمارة أبو ظبي مباشرة ولا يتم نقل أي راكب بعد التحرك من إمارة عجمان، كما أن حافلات النقل العام مزودة بكاميرات داخلية لمراقبة الرحلات والركاب بشكل مباشر، لتعزيز منظومة النقل بين إمارتي عجمان وأبو ظبي الأمر الذي سيسهل تنقل الركاب إلى الخارج الإمارة.