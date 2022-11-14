الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.