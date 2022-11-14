الامارات | رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يفتتحان جامع الشيخ زايد في مدينة سولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو الإندونيسية اليوم.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدنا بافتتاح "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .."

وأضاف سموه: "مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله..نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي."