الامارات | شرطة الشارقة تنجز 724 فحصاً خارجياً للسائقين في 8 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة 724 معاملة خاصة بخدمة «الفحص الخارجي للسائقين» في أماكن تواجدهم، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بهدف تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأكد مدير الإدارة، المقدم خالد محمد الكي، حرص القيادة العامة على تقديم كل خدماتها للمتعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تمت إضافتها في نهاية شهر مارس الماضي، وحققت نسبة رضا أكثر من 98%، والتي أتاحت للمتعاملين القاطنين في الشارقة ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي (مدينة)، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص في أماكن تواجدهم سواء بالمنزل أو العمل،

حيث يذهب فاحص من قبل الإدارة إلى المتعامل في مكان تواجده، وإجراء فحص القيادة له، ومن ثم إعادته لمكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص مقابل 100 درهم تضاف لرسوم الفحص. وأشار الكي إلى إمكانية تواصل المتعاملين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة أو التعرف إلى المزيد من الاستفسارات، عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم 0526064440.

98 %

نسبة رضا المتعاملين عن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين».