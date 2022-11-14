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الامارات | خفض سرعة طريق «أبوظبي - العين» إلى 140 كم/ساعة

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سرعة طريق «أبوظبي - العين» إلى 140 كم/ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن خفض السرعة على طريق أبوظبي - العين من «جسر الساد» إلى «جسر العامرة» باتجاه مدينة العين من سرعة 160 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة، اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع مركز النقل المتكامل لتعزيز السلامة المرورية. ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات سرعات الطريق الجديدة والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات المرورية بينت أن خفض السرعة يؤدي إلى تحسين في مستويات السلامة المرورية على الطرق، بالإضافة إلى عمل خفض تدريجي للسرعة على الطريق السريع من سرعة 160 كم/ساعة وصولاً إلى 120 كم/ساعة بالقرب من المدينة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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