الامارات | 52 مستشفى في دبي بطاقة استيعابية 6400 سرير و50 ألف مهني صحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد المستشفيات (الحكومية والخاصة) في إمارة دبي 52 مستشفى، اشتملت على 6420 سريراً، فيما بلغ عدد الكوادر العاملة في المجال الطبي في الإمارة، من (الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة والفنيين والممرضين) قرابة 50 ألف مهني صحي.

أظهر ذلك التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن هيئة الصحة للعام 2021، الذي أشار إلى أن القطاع الصحي في دبي بشقيه (الحكومي والخاص)، شهد إجراء ما يقارب 159 ألف عملية جراحية، العام الماضي.

وقال مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في الهيئة خالد الجلاف إن التقرير الإحصائي بمجمل بياناته وأرقامه يعكس حجم القطاع الصحي في دبي وتطوره السريع.

كما يعكس إمكانيات هذا القطاع وقدرته على مواكبة التحولات الصحية والتوجهات المستقبلية (محلياً ودولياً).

وأضاف أن التقرير الاحصائي جاء متوافقاً مع سياسة البيانات المفتوحة التي اعتمدتها حكومة دبي، حيث يصدر التقرير في شكل إلكتروني متاح للراغبين للاطلاع على محتوياته عبر روابط البيانات المفتوحة في موقع الهيئة (www.dha.gov.ae)، مؤكداً أن من شأن ذلك تعزيز درجة الشفافية في أوساط الشركاء وأصحاب المصلحة في الدوائر الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وأيضاً مؤسسات القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة من القطاع الصحي في دبي.

وأوضح أن التفاصيل الدقيقة التي رصدها التقرير الإحصائي، من بيانات ومعلومات وتحليلات، جعلته مصدراً مهماً لصناعة القرار، وأساساً قوياً لرسم السياسات ووضع الخطط.

وقال الجلاف إن التقرير يقدم بيانات تفصيلية حول القضايا المهمة والمحورية في الخدمات الصحة، منها: الإحصائيات الحيوية وإحصائيات خدمات المرضى وإحصائيات الموارد الصحية، إضافة إلى مؤشرات القطاع الصحي.

الأرقام تعكس إمكانات القطاع الصحي وقدرته على مواكبة التحولات محلياً ودولياً.