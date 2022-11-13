الامارات | رئيس الدولة يشارك في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) بإندونيسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في أعمال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي تعقد في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا وتبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك في القمة - التي يترأسها فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا الصديقة - قادة دول المجموعة وممثلو عدد من المنظمات الدولية.

ويرافق سموه وفد يضم كلاً من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ وسفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا عبد الله سالم الظاهري.