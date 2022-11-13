الامارات | محمد بن راشد: شكراً فريق الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، شكر سموه خلاله الكوادر الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين.

وقال سموه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي،بدأناه بتوجيه الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقاً وطنياً واحداً عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية.شكراً فريق الوطن

وأضاف سموه "كما اعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي وذلك بتاريخ ٢٢ نوفمبر في العاصمة أبوظبي . الهدف مراجعة الأداء خلال العام السابق، والاتفاق على أهم مشاريعنا التنموية على المستوى الوطني للعام القادم".

وتابع سموه قائلا "اعتمدنا في اجتماعنا انضمام الدولة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة ..واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 العام القادم بإذن الله .مع تمنياتنا لمصر الشقيقة بالنجاح الكبير في الدورة الحالية".

وقال سموه اعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء مشروع تطويري شامل لكوادر الحكومة الاتحادية لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم على المهارات المطلوبة للفترة القادمة .. الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائدا على مستقبلنا .

وأضاف سموه اطلعنا على تطوير مشروع قياس الانتاجية في الحكومة وتعهيده لهيئة الموارد البشرية الاتحادية. بعض الهيئات والوزارات ما زال لديهم ضعف انتاجية نسبة للموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم..القائد الحقيقي هو الذي يضاعف حجم وقيمة وانتاجية الطاقات البشرية التي ضمن صلاحياته ..والعكس صحيح

واختتم سموه قائلاًاعتمدنا في اجتماعنا أيضا سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات والغير موجودة محلياً فقط .. والهدف هو تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها.