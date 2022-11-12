الامارات | تصوير سديم «رأس السمكة» من سماء أبوظبي على بعد 6000 سنة ضوئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 نوفمبر 2022

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، السبت، من تصوير سديم «رأس السمكة» من سماء أبوظبي.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن سديم «رأس السمكة» التي تم تصويره هو سديم انبعاث وغبار ومنطقة نشوء نجوم في مجموعة «ذات الكرسي»، يبعد عنا 6000 سنة ضوئية.



وأضاف أن الضوء يحتاج إلى 70 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره (660 ترليون كم)؛ حيث تم التصوير باستخدام مرشحات هيدروجين (أخضر) وأكسجين (أزرق) وكبريت (أحمر) بما مجموعه 10.5 ساعة.