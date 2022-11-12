الامارات | إغلاق منشأة «كشيري تي تيم كافتيريا - فرع» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كشيري تي تيم كافتيريا - فرع» في أبوظبي، لمخالفتها قانون الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات عالية الخطورة وعدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ومنها سوء النظافة العامة للمنشأة والمعدات، وانتشار الحشرات في المطبخ، ورصد حفظ الأغذية المطبوخة في درجة حرارة غير مناسبة.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث حرر المفتشون خمس مخالفات وتنبيهاً بالإغلاق الإداري، إضافة إلى الاجتماع مع مسؤول المنشأة لوضع خطة تصحيحية لتفادي الإغلاق، إلا أنها لم تصوب أوضاعها.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة جميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.