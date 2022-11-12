الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما كان آسيويان يتجولان في إحدى المناطق السكنية بدبي، لفت انتباههما وجود مركبة (كرافان) تقف أمام إحدى الفيلات، فقررا سرقة بطاريتها.

وبمجرد أن بدآ بتفكيكها فوجئا بشخص يأتي مسرعاً نحوهما، وهو مزارع في فيلا مجاورة، فلاذ أحدهما بالفرار من المكان، فيما فوجئ الآخر بالمزارع وشخصين آخرين يحيطون به ويمنعونه من الفرار.

وتمكنت دورية من ضبط المتهم الهارب لاحقاً، ليحال المتهمان إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحبسهما شهراً وإبعادهما عن الدولة.