الامارات | موارد عجمان تحدّث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد 19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة (كوفيد-19) للجهات الحكومية في إمارة عجمان.

ويأتي إصدار التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كورونا والحد من تداعياتها، ولغايات توحيد كافة الأحكام الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة

ونص التعميم على إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة في الجهات الحكومية، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الحكومية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، على أن يتم إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة المصابين بفيروس "كوفيد-19". أو أي مدة تحددها الجهات المختصة في الدولة مستقبلاً.

وأشارت الدائرة أنه اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا التعميم يلغى أي نص أو حكم ورد في التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن التدابير الاحترازية يتعارض مع ما ورد في هذا التعميم وذلك بدون المساس في صحة ونفاذ أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت قبل تاريخ تنفيذه.

وأكدت دائرة الموارد البشرية على استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة في التعميم.