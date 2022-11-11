الامارات | شرطة الشارقة تغرس الحس الأمني لدى طلبة الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة رحلات تثقيفية توعوية لعدد من مدارس الثانوية العامة في الإمارة، وذلك ضمن مشروع «خذ قرارك» الذي أطلقه مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع شرطة الشارقة.

واشتملت المبادرة على اصطحاب طلبة الثانوية ــ كل مدرسة على حدة ــ في جولات تعريفية إلى غرف العمليات المركزية بشرطة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، للتعريف بنوعية البلاغات الواردة، وآلية العمل بها، كما شملت المبادرة جولة إلى متحف شرطة الشارقة، اطلع خلالها الطلبة ‏على ما يحويه المتحف من مقتنيات موثقة على مدى التاريخ، والتي تعكس تطور الهياكل التنظيمية لوحدات الشرطة، ووسائل البحث الجنائي وأنظمة النقل والاتصال والعتاد والتجهيزات والزي الشرطي.

وأكدت مدير فرع التوعية في إدارة الشرطة المجتمعية، النقيب عليا الهرمودي، أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من شرطة الشارقة على تفعيل دورها في تقديم خدمات مجتمعية تدعم الأنشطة الطلابية، من خلال تنفيذها مختلف المبادرات والمحاضرات وأنشطة توعوية لطلبة المدارس على مدار العام، مشيرة إلى أن الجولات التعريفية تهدف إلى إشراك الطلبة في المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، وتعزز شعور الحس الأمني لديهم.