الامارات | «التأشيرة الذهبية» لا تمنح حاملها إقامة دائمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيّنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة (تم)، أن «الإقامة الذهبية» الإماراتية في أبوظبي تُتاح لفئات معينة من الأفراد، كالمواهب الدولية والمبدعين والدارسين والمستثمرين في القطاعات الرئيسة.

وأضافت أن تأشيرة «الإقامة الذهبية» هي تأشيرة إقامة طويلة الأجل يتم تجديدها كل خمس أو 10 سنوات، حسب الفئة المُحددة لها، لكنها لا تمنح المرشح إقامة دائمة.

وأكدت عدم وجود قيود عُمرية، إذ يُتاح للمتقدمين تقديم طلب الترشح لأي فئة من فئات تأشيرة «الإقامة الذهبية»، طالما مستوفين معايير الأهلية اللازمة للترشح لها.

وتقدم «الإقامة الذهبية» في أبوظبي للمستثمرين والمبتكرين إقامة طويلة الأجل. وتُتاح أمام المواهب الدولية الراغبة في العيش والعمل والنمو في أبوظبي لأعوام مقبلة. وتصل مدة صلاحية تأشيرة «الإقامة الذهبية» إلى 10 أعوام، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين.

كما تُتاح للموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارة.

وتوفر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة (تم)، أداة لتقييم أهلية الشخص للحصول على «الإقامة الذهبية» ومعلومات تفصيلية حول رحلة الحصول عليها.

وقد أكدت عدم وجود حدّ أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على «الإقامة الذهبية».

وأشارت إلى أن الترشح لا يعد ضماناً للحصول على «الإقامة الذهبية»، لأنه يعدّ الخطوة الأولى في رحلة الحصول عليها. وبعد الموافقة، سيتم توجيه مقدم الطلب للخطوات المتبقية عن طريق تحديد إحدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي حسب ما يفضله.

كما أكدت إمكان استخدام أداة تقييم الأهلية لتقييم ما إذا كان أحد الأقارب أو الأصدقاء مؤهلاً لطلب الترشح للحصول على «الإقامة الذهبية»، منبهة إلى أن استيفاء متطلبات الأهلية، وفقاً للاستبيان، لا يضمن الموافقة على طلب الحصول عليها.

كما يُمكن الوصول إلى رحلة الحصول على «الإقامة الذهبية» من دون تسجيل دخول (كمستخدم عادي)، حيث يُتاح الوصول إلى صفحات مقالات المعلومات «تقييم الأهلية» و«استكشف الإقامة الذهبية».

وفي حال رغب الشخص في تقديم طلب الترشيح للحصول على «الإقامة الذهبية»، سيتوجب عليه أن يكون مقيماً في دولة الإمارات، ولديه تأشيرة إقامة سارية الصلاحية، وبيانات حساب «الهوية الرقمية» مُفعلة وسارية.

وأكدت أنه لا يُمكن تقديم طلب الحصول على «الإقامة الذهبية» نيابة عن شخص آخر.