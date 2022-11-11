الامارات | شاب يسرق سيارة فتاة ويرتكب مخالفات بنصف مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها فتاة، طالبت فيها بتحويل مخالفات مرورية بقيمة 508 آلاف و700 درهم من رمزها المروري إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، لارتكاب المخالفات بعد سرقة مركبتها، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بتحويل جميع المخالفات المرورية من الرمز المروري الخاص بها إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، مشيرة إلى أن الشاب سرق مركبتها، وارتكب مخالفات مرورية عدة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي غيابياً بالحبس سنة عن جريمة السرقة وغرامة 500 درهم.

وقدمت المدعية مذكرة شارحة بها قيمة المخالفات المرورية بمبلغ 508 آلاف و700 درهم، ولم تسدد رسم الطلب، مقررة بعدم قدرتها على سداده، فيما لم يحضر المدعى عليه، وتبيّن إعلانه بالسجن ورفض الحضور.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه لا يقبل قيد أية دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً.