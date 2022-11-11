الامارات | «جامعة دبي» تطرح بكالوريوس في القانون سبتمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس أمناء جامعة دبي خلال اجتماعه برئاسة ماجد حمد الشامسي، البرامج الجديدة التي تخطط الجامعة لطرحها، ومنها برنامج البكالوريوس في القانون الذي تستعد الجامعة لطرحه في سبتمبر المقبل، بعد اعتماده من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وهو يهدف إلى مواكبة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. كما اطلع المجلس على التقارير التي أعدتها الجامعة عن برامج الماجستير الجديدة التي تستعد الجامعة لطرحها في العام الأكاديمي المقبل، بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم. وتشمل برامج الماجستير في الهندسة الكهربائية والأمن الإلكتروني وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وهندسة الحاسوب في كلية الهندسة، وبرامج الماجستير في التسويق الرقمي والتكنولوجيا المالية ورأس المال البشري الاستراتيجي بكلية دبي للأعمال.

وتماشياً مع مسؤولية المجلس عن الرقابة المالية وافق المجلس على التقرير المالي حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وتم إقرار موازنة الجامعة لعام 2023. ووافق المجلس على تقرير عام عرضه رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي.