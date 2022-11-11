الامارات | تشكيل مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، برئاسة محمد عبدالله محمد فلكناز. ونصّ القرار على أن يُشكَّل المجلس بعُضويّة كلّ من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وعبدالله ظاعن عبيد، وسميرة محمد الريّس، وخولة محمد بالهول، ومُمثّل عن كل من هيئة تنمية المجتمع، والنيابة العامة، إضافة إلى المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي.