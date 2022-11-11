الامارات | 9 شركات وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطّل عن العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أسماء تسع شركات وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، وتندرج ضمن مجمع تأميني تمثله شركة دبي للتأمين. وتشمل «دبي للتأمين»، و«أبوظبي الوطنية للتأمين»، و«العين الأهلية للتأمين»، و«الإمارات للتأمين»، و«الوطنية للتأمين العامة»، و«أورينت للتأمين»، و«أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«عمان للتأمين»، و«أورينت يو أن بي تكافل».

وحدّدت الوزارة سبع قنوات لاشتراك العامل أو الموظف في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، سواءً كان مواطناً أم مقيماً، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي سيبدأ تطبيقه إلزامياً في الأول من يناير المقبل.

وتضم القنوات الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة ATM وأجهزة kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات («دو»، و«اتصالات»)، والرسائل النصية القصيرة «SMS»، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع مزود الخدمة.

وحول قيمة الاشتراك والتعويض، أفادت بوجود فئتين؛ تشمل الأولى العامل أو الموظف الذي يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقلّ، وتكون قيمة القسط التأميني خمسة دراهم شهرياً، فيما تبلغ قيمة التعويض الذي يتقاضاه، في حال فقدانه وظيفته لسبب خارج عن إرادته، 60% من راتبه الأساسي، بما لا يزيد على 10 آلاف درهم، لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

أما الفئة الثانية، فتشمل العامل أو الموظف الذي يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، وتكون قيمة القسط التأميني 10 دراهم شهرياً، فيما تبلغ قيمة التعويض 60% من الراتب الأساسي، بما لا يزيد على 20 ألف درهم، لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

ومنحت الوزارة العامل أو الموظف فرصة اختيار دورية دفع القسط التأميني، سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً، مشددة على أن «الحصول على التعويض لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حال فقد الوظيفة نتيجة إنهاء الخدمات لسبب غير تأديبي أو الاستقالة».

وبينت الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى توفير دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله إلى حين توفر فرصة بديلة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم إلى حين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل داخل الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

ويفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في أربع حالات، هي أولاً، في حال فُصل من عمله لأسباب تأديبية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأي تشريعات سارية، ذات علاقة. وثانياً، ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال. وثالثاً، إذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل فيها وهمية. ورابعاً، يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.

«الوزارة منحت العامل أو الموظف فرصة اختيار دورية دفع القسط التأميني: سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً».

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر دخلاً لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله إلى حين توفر فرصة عمل بديلة.

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قنوات لاشتراك العامل في النظام.. و4 حالات لفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض.