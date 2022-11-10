الامارات | هل تمنح تأشيرة الإقامة الذهبية للمرشح إقامة دائمة في الإمارات؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، أن الإقامة الذهبية الإماراتية في أبوظبي تتاح لفئات معينة من الأفراد كالمواهب الدولية والمبدعين والدارسين والمستثمرين في القطاعات الرئيسية.

وأشارت إلى أن تأشيرة الإقامة الذهبية هي تأشيرة إقامة طويلة الأجل يتم تجديدها كل 5 أو 10 سنوات حسب الفئة المُحددة للإقامة الذهبية، لكنها لا تمنح المرشح إقامة دائمة.

وأكدت أنه لا توجد قيود عُمرية على الإطلاق إذ يُتاح للمتقدمين تقديم طلب الترشيح لأي فئة من فئات تأشيرة الإقامة الذهبية طالما يستوفون معايير الأهلية اللازمة للترشح لها.

وتقدم الإقامة الذهبية في أبوظبي للمستثمرين والمبتكرين، إقامة طويلة الأجل، وتتاح أمام المواهب الدولية الراغبة في العيش والعمل والنمو في أبوظبي لأعوام قادمة، وتصل مدة صلاحية تأشيرة الإقامة الذهبية لعشرة أعوام، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين.

كما تتاح للموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارة.

وتوفر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، أداة لتقييم أهلية الشخص للحصول على الإقامة الذهبية ومعلومات تفصيلية حول رحلة الحصول على الإقامة الذهبية، إذ أكدت أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على الإقامة الذهبية.

وأشارت إلى أن الترشح لا يعد ضمانا للحصول على الإقامة الذهبية، إذ أن الترشيح للإقامة الذهبية هي الخطوة الأولى في رحلة الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، وبعد الموافقة على ترشيحك، سيتم توجيهك للخطوات المتبقية من عملية تقديم الطلب عن طريق تحديد أحد الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي حسب تفضيلك، ولمزيد من التفاصيل عن متطلبات الأهلية، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للمقيمين: https://adro.gov.ae/ar-AE

وحول ما إذا يمكن استخدام أداة تقييم الأهلية لتقييم ما إذا كان أحد الأقارب أو الأصدقاء مؤهل لطلب الترشيح للحصول على الإقامة الذهبية، أكدت أنه تُتاح هذه الأداة للمستخدمين بدون تسجيل دخول من أجل تقييم ما إذا كان أقاربهم أو أصدقائهم مؤهلين لطلب الترشيح للحصول على الإقامة الذهبية أم لا. منبهة أنها لا تضمن استيفاء متطلبات الأهلية وفقًا للاستبيان الموافقة على طلب للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية.

كما يُمكن الوصول إلى الرحلة الحصول على الإقامة الذهبية بدون تسجيل دخول (كمستخدم عادي)؛ حيث يُتاح إمكانية الوصول إلى صفحات مقالات المعلومات "تقييم الأهلية" و "استكشف الإقامة الذهبية".

وفي حال رغبة الشخص في تقديم طلب الترشيح للحصول على الإقامة الذهبية، سيتوجب عليه أن تكون مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه تأشيرة إقامة سارية الصلاحية وبيانات حساب "الهوية الرقمية" مُفعلة وسارية.

وفي باب الأسئلة الخاصة بالإقامة الذهبية، حول هل يمكن تقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية نيابة عن شخص آخر، أكدت أنه لا يُمكن ذك وأن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لنفس الشخص فقط.