الامارات | خدمات الأحوال الشخصية رقمية 100% في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن خدمات الأحوال الشخصية وجوازات السفر رقمية 100%، عازياً ذلك إلى وجود منظومة عمل عالية المستوى، وتقنيات وكفاءات وخبرات مكنته من التميز خلال العام الماضي.

واطلع المري على المؤشرات الاستراتيجية للقطاع وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت العام الماضي، ما يعكس حرص الإدارة العامة على استدامة العمل وفق المقاييس والأهداف، وتطبيقها لمختلف المبادرات والابتكارات والبرامج الذكية والتطوير المستمر لأدوات العمل. جاء ذلك خلال تفقد المري لقطاع شؤون الهوية والجنسية، ضمن برنامج التفتيش السنوي.

واستمع إلى تفاصيل الإصدار الجديد (الجيل الثالث) لجواز سفر دولة الإمارات والمميزات الأمنية والفنية للجواز الجديد، ومستوى دعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، فضلاً عن استعراض التفاصيل المتعلقة بآلية طباعة جواز السفر.

وأوضحت الإحصاءات أنه منذ الإعلان عن موعد البدء الرسمي بإصدار جواز السفر الجديد بلغ عدد الجوازات الصادرة من إمارة دبي 6034 جوازاً حتى نهاية أكتوبر، كما أظهرت ارتفاع مستوى توجه المتعاملين لتقديم الطلب من خلال التطبيق الذكي بنسبة 94% لخدمات جوازات السفر، و97% لخدمات الأحوال الشخصية في 2021.

واطلع المري على نتائج خدمة إصدار جواز سفر بدل فاقد من خلال تقنية (BLOCKCHAIN) حيث تم إطلاق الخدمة في الربع الثالث من عام 2020 تحت مظلة دبي الرقمية وبالتعاون مع أربع جهات حكومية بإمارة دبي تتشارك في تقديم باقة خدمات إصدار جوازات السفر، وهي القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة والمحاكم وقطاع الجنسية في دبي.

وقال المري إن هذه الخدمة أسهمت في تحقيق إنجاز ريادي وتنافسي عالمي من خلال تقليص الوقت المستغرق لمعالجة الطلب من ثلاثة أيام إلى دقيقتين، الأمر الذي يعزز محور تحقيق رؤية الدولة وإمارة دبي في الريادة العالمية بالنسبة لتقديم الخدمات الاستباقية المترابطة للمتعاملين، ما انعكس جلياً في ارتفاع نتيجة سعادة المتعاملين 98% لعام 2021، كما شهد النصف الثاني تحويل خمس خدمات تتضمن: خدمة تعديل الاسم الأول، وتعديل اسم الشهرة، وتعديل القبيلة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بأحوال المواطنين.