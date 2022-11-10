الامارات | «صحية الوطني» تناقش سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور ممثلي المركز الوطني للأرصاد ودائرة الطاقة في أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والحلول المقترحة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه.