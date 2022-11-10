الامارات | شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول جرائم غسل الأموال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل توعوية في مركز شرطة الخالدية، حول إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في الدولة.

واستعرض رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة أبوظبي، المقدم عبدالله سيف المزروعي، الجهود الأمنية في مواجهة مخاطر استغلال الشركات في تلك الجرائم، وعرض دراسة حالة عن جريمة غسل الأموال من خلال استغلال الشركات التجارية.

وأوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقش مخرجات تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين.

وأكد أهمية الورشة في التركيز على دور الجهات الرقابية في رصد التجاوزات، وأهمية التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال.

وعرضت وحدة المعلومات المالية التحليل الاستراتيجي المرتبط بنظام الإفصاح عن النقد والتحليل الاستراتيجي عن الأشخاص الاعتباريين.