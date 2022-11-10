الامارات | طقس غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن سحب ركامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن سحب ركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج.